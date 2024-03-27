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Будьте бдительны: новый способ мошенничества в аэропортах без звонков

Мошенники, которые обманом оформляют кредит, начали орудовать в аэропортах

1:05
Туризм

По всей видимости, мошенники нашли способ получить кредитное соглашение от своих жертв, избегая телефонных звонков. Они решили действовать в аэропорту, привлекая внимание туристов, выглядящих как представители банков и предлагающих оформить карты быстро и удобно на регистрации рейсов. Эти люди в профессиональной одежде и без багажа не вызывают подозрений у пассажиров.

Мошенники, которые обманом оформляют кредит, начали орудовать в аэропортах
Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Одна из пострадавших рассказала, что молодой человек с бейджиком банка подошел к ней в аэропорту Домодедово. Она согласилась на предложение открыть карту с определенным лимитом. Однако вскоре "сотрудник" сообщил ей об отказе. Женщина не сильно расстроилась и улетела по своему маршруту.

Несколько часов спустя она обнаружила в своем телефоне уведомления о положительном решении и выводе денег с карты, которую, как оказалось, открыли на ее имя. Сумма оказалась невелика — 15 тысяч рублей, хотя лимит карты был значительно выше. Пострадавшая написала заявление по факту произошедшего и надеется, что виновных привлекут к ответственности.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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