Будьте бдительны: новый способ мошенничества в аэропортах без звонков

По всей видимости, мошенники нашли способ получить кредитное соглашение от своих жертв, избегая телефонных звонков. Они решили действовать в аэропорту, привлекая внимание туристов, выглядящих как представители банков и предлагающих оформить карты быстро и удобно на регистрации рейсов. Эти люди в профессиональной одежде и без багажа не вызывают подозрений у пассажиров.
Одна из пострадавших рассказала, что молодой человек с бейджиком банка подошел к ней в аэропорту Домодедово. Она согласилась на предложение открыть карту с определенным лимитом. Однако вскоре "сотрудник" сообщил ей об отказе. Женщина не сильно расстроилась и улетела по своему маршруту.
Несколько часов спустя она обнаружила в своем телефоне уведомления о положительном решении и выводе денег с карты, которую, как оказалось, открыли на ее имя. Сумма оказалась невелика — 15 тысяч рублей, хотя лимит карты был значительно выше. Пострадавшая написала заявление по факту произошедшего и надеется, что виновных привлекут к ответственности.
Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы показали ажиотажный спрос на концерт группы "Пикник", который состоится 27 марта.