Кисловодск возвращает к жизни легендарное место – Поляну Песен 70-х годов

Власти Кисловодска восстановят Поляну Песен, известную курортную достопримечательность, созданную в 1970-х годах и пользовавшуюся популярностью среди гостей города. Работы по восстановлению планируется завершить до конца текущего года.

"Этот исторический объект советской эпохи будет восстановлен в этом году. Поляна Песен, возникшая в 1973 году, представляла собой открытый амфитеатр, привлекавший десятки тысяч зрителей во времена СССР", — сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Он отметил, что Поляна Песен находится рядом с реконструируемым в настоящее время Старым озером. Восстановительные работы будут проведены в рамках обновления Комсомольского парка.

"Мы планируем восстановить это место, которое когда-то было своеобразным "зеленым театром" под открытым небом и в эпоху СССР являлось главной концертной площадкой курорта, в рамках обновления Комсомольского парка. Подрядчика уже выбрали, и мы скоро начнем работы. Нам хочется сделать "забытую" Поляну Песен снова популярным местом для культурных событий, где будут проходить городские мероприятия с участием ведущих мастеров искусства", — добавил глава Кисловодска.