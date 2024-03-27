Амр Элькади: планы на 2024 год - почему Египет готовится принять больше российских туристов

Глава Египетского Туристического Ведомства, Амр Элькади, выразил намерение привлечь больше российских туристов в 2024 году, в беседе с Ассоциацией Туроператоров России (АТОР).
Он отметил, что в 2023 году в Египет посетили 1,4 миллиона россиян.
"Из-за конфликта в Газе мы несколько упустили желаемый результат, — пояснил он. — Однако даже это событие оказало ограниченное воздействие — количество отмен было незначительным на всех рынках".
По его словам, поток российских туристов в Египет в настоящее время соответствует уровню 2023 года. В прошлом году с 1 января по 15 марта страну посетили 259 тысяч россиян, в 2024 году — 258,6 тысячи человек за тот же период.
"При условии стабильной геополитической обстановки мы рассчитываем на 1,7-1,8 миллиона российских туристов к концу 2024 года", — добавил Амр Элькади.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.