Амр Элькади: планы на 2024 год - почему Египет готовится принять больше российских туристов

Египет надеется принять больше туристов из России

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глава Египетского Туристического Ведомства, Амр Элькади, выразил намерение привлечь больше российских туристов в 2024 году, в беседе с Ассоциацией Туроператоров России (АТОР).

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Он отметил, что в 2023 году в Египет посетили 1,4 миллиона россиян.

"Из-за конфликта в Газе мы несколько упустили желаемый результат, — пояснил он. — Однако даже это событие оказало ограниченное воздействие — количество отмен было незначительным на всех рынках".

По его словам, поток российских туристов в Египет в настоящее время соответствует уровню 2023 года. В прошлом году с 1 января по 15 марта страну посетили 259 тысяч россиян, в 2024 году — 258,6 тысячи человек за тот же период.

"При условии стабильной геополитической обстановки мы рассчитываем на 1,7-1,8 миллиона российских туристов к концу 2024 года", — добавил Амр Элькади.

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