В Москве начался новый сезон проката электрических велосипедов и самокатов. Согласно заявлению заместителя мэра по транспорту Максима Ликсутова, в городе будет предоставлено более 70 тысяч таких транспортных средств.
Для обеспечения безопасности пользователей были приняты определенные меры. Все электрические велосипеды и самокаты оснащены крупными номерами, которые позволяют операторам службы поддержки быстро определить местонахождение и связаться с водителем или пассажиром при необходимости.
Кроме того, в приложениях для аренды будут включены тесты по правилам дорожного движения, а также система распознавания лиц, что позволит контролировать качество обслуживания клиентов.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.