Новый сезон проката электрических велосипедов и самокатов стартовал в Москве

В Москве наступил сезон проката велосипедов и электросамокатов

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Москве начался новый сезон проката электрических велосипедов и самокатов. Согласно заявлению заместителя мэра по транспорту Максима Ликсутова, в городе будет предоставлено более 70 тысяч таких транспортных средств.

Фото: Openverse by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0

Для обеспечения безопасности пользователей были приняты определенные меры. Все электрические велосипеды и самокаты оснащены крупными номерами, которые позволяют операторам службы поддержки быстро определить местонахождение и связаться с водителем или пассажиром при необходимости.

Кроме того, в приложениях для аренды будут включены тесты по правилам дорожного движения, а также система распознавания лиц, что позволит контролировать качество обслуживания клиентов.