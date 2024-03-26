Секреты безопасного отдыха: главные правила поведения для туристов по всему миру

Нарушения, за которые туристов могут задержать на популярных курортах мира

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

В каждой стране существуют свои законы, нормы и обычаи. Несоблюдение этих правил может привести к выговору или даже аресту для непредусмотрительного туриста.

Фото: Собственная работапародия на конильи Лампедуза by Джузеппе палумбо is licensed under общественное достояние

Для обеспечения безопасного отдыха Тульская служба новостей подготовила информацию о основных нарушениях, за которые турист может оказаться за решеткой.

Турция

Согласно изданию, в Турции отмечается высокая лояльность и гостеприимство к туристам.

Однако стоит быть осторожными с приобретением сувениров — вывоз ценных минералов или экспонатов из страны запрещен. За незаконный вывоз, например, ценного камня, можно получить до 12 лет тюремного заключения. Кроме того, не следует мять или топтать деньги, так как на них изображен "отец турецкого народа"; такое неуважение к деньгам может привести к лишению свободы до трех лет. Уважайте религиозные обычаи: в Турции проживают мусульмане, поэтому следует избегать чрезмерного обнажения на улицах, повреждения растительности и уточнять дорогу у лиц того же пола.

Египет

Чтобы избежать ареста в Египте, стоит воздержаться от фотографирования или съемки видео полиции, военных или военной техники. Также туристу этой страны грозит тюремный срок за оставление мусора в неположенном месте. Как и в Турции, вывоз ценных камней из страны без чека невозможен, однако за это наказание тюремного заключения не предусмотрено, хотя потребуется уплатить штраф.

Куба

На Кубе не рекомендуется спорить с полицией, так как это может привести к наложению штрафа. Также не стоит ввозить в страну современные гаджеты, поскольку подозрительные предметы могут быть изъяты. Критика действующих порядков также может привести к неприятным последствиям, включая донос на вас.

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)

Законы в ОАЭ гораздо строже, чем в других странах. Здесь запрещено находиться в состоянии опьянения и пить алкоголь на публичных местах, за что грозит лишение свободы до шести месяцев. Также стоит воздержаться от съемок людей, поскольку за нарушение частной жизни может быть назначено до семи лет тюремного заключения. Афиширование внебрачной сексуальной связи также считается нарушением, которое может привести к лишению свободы до года, даже если действия происходят с обоюдного согласия.