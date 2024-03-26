Исследование ABTA выявило ускоренный рост числа туристов, предпочитающих путешествовать в одиночку. Особенно быстро это число возрастает среди более состоятельных туристов в возрасте от 35 до 44 лет, а также среди молодежи. Увеличение числа одиночных путешественников также подчеркивает важность соблюдения правил безопасности, особенно для одиноких женщин, которым эксперты предлагают советы по избежанию нежелательного внимания со стороны мужчин.
Согласно исследованию ABTA, в прошлом году 16% туристов заявили, что предпочли путешествовать самостоятельно. Этот процент существенно выше, чем 11% в 2022 году и 13% в период до пандемии в 2019 году.
Наибольший интерес к индивидуальным поездкам проявляет молодежь: 19% людей в возрасте от 25 до 34 лет заявили о своем предпочтении путешествовать самостоятельно, что является наивысшим показателем среди всех возрастных групп. Однако самый значительный прирост в численности индивидуальных путешественников за год был зафиксирован среди туристов в возрасте от 35 до 44 лет. В этой возрастной категории количество людей, предпочитающих путешествовать в одиночку, выросло более чем в два раза — с 6% в 2022 году до 13% в 2023 году.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.