Индивидуальные поездки в одиночку: тенденции роста по данным ABTA

Количество одиноких туристов увеличивается каждый год

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Исследование ABTA выявило ускоренный рост числа туристов, предпочитающих путешествовать в одиночку. Особенно быстро это число возрастает среди более состоятельных туристов в возрасте от 35 до 44 лет, а также среди молодежи. Увеличение числа одиночных путешественников также подчеркивает важность соблюдения правил безопасности, особенно для одиноких женщин, которым эксперты предлагают советы по избежанию нежелательного внимания со стороны мужчин.

Фото: Wikipedia by Jeremy Yap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно исследованию ABTA, в прошлом году 16% туристов заявили, что предпочли путешествовать самостоятельно. Этот процент существенно выше, чем 11% в 2022 году и 13% в период до пандемии в 2019 году.

Наибольший интерес к индивидуальным поездкам проявляет молодежь: 19% людей в возрасте от 25 до 34 лет заявили о своем предпочтении путешествовать самостоятельно, что является наивысшим показателем среди всех возрастных групп. Однако самый значительный прирост в численности индивидуальных путешественников за год был зафиксирован среди туристов в возрасте от 35 до 44 лет. В этой возрастной категории количество людей, предпочитающих путешествовать в одиночку, выросло более чем в два раза — с 6% в 2022 году до 13% в 2023 году.