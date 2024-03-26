Туристический рынок после теракта: анализ отмененных поездок в столицу

После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске туроператоры отмечают отдельные случаи отмены туров в Москву, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Некоторые участники рынка утверждают, что до 10% забронированных туров были отменены или перенесены.
В некоторых компаниях, специализирующихся на внутренних экскурсионных турах, говорят о до 10% аннуляции поездок в столицу на ближайшие даты. Подобный процент отмен также отмечается в сфере детского туризма. Многоотраслевые туроператоры не замечают массовых отказов от поездок в Москву и продолжают получать запросы на новые путешествия.
Тем не менее, участники туристического рынка предполагают возможное затишье в новых бронированиях в ближайшие 3 недели.
Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.