Туристический рынок после теракта: анализ отмененных поездок в столицу

Россияне не стали массово отменять поездки в Москву из-за теракта

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске туроператоры отмечают отдельные случаи отмены туров в Москву, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Некоторые участники рынка утверждают, что до 10% забронированных туров были отменены или перенесены.

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В некоторых компаниях, специализирующихся на внутренних экскурсионных турах, говорят о до 10% аннуляции поездок в столицу на ближайшие даты. Подобный процент отмен также отмечается в сфере детского туризма. Многоотраслевые туроператоры не замечают массовых отказов от поездок в Москву и продолжают получать запросы на новые путешествия.

Тем не менее, участники туристического рынка предполагают возможное затишье в новых бронированиях в ближайшие 3 недели.