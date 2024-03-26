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Туристический рынок после теракта: анализ отмененных поездок в столицу

Россияне не стали массово отменять поездки в Москву из-за теракта

0:49
Туризм

После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске туроператоры отмечают отдельные случаи отмены туров в Москву, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Некоторые участники рынка утверждают, что до 10% забронированных туров были отменены или перенесены.

Россияне не стали массово отменять поездки в Москву из-за теракта
Фото: flickr.com by Uwe Brodrecht is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В некоторых компаниях, специализирующихся на внутренних экскурсионных турах, говорят о до 10% аннуляции поездок в столицу на ближайшие даты. Подобный процент отмен также отмечается в сфере детского туризма. Многоотраслевые туроператоры не замечают массовых отказов от поездок в Москву и продолжают получать запросы на новые путешествия.

Тем не менее, участники туристического рынка предполагают возможное затишье в новых бронированиях в ближайшие 3 недели.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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