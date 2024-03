Трагический случай на индийском пляже: пенсионер из Великобритании погиб, купаясь в море

Пенсионер из Великобритании, находившийся на отдыхе на Гоа, погиб в результате несчастного случая, когда он и его жена решили искупаться в море. Подробности этого происшествия были опубликованы в Times of India.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication