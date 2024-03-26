Трагический случай на индийском пляже: пенсионер из Великобритании погиб, купаясь в море

Пенсионер из Великобритании, находившийся на отдыхе на Гоа, погиб в результате несчастного случая, когда он и его жена решили искупаться в море. Подробности этого происшествия были опубликованы в Times of India.
Известно, что инцидент произошел на пляже Тальпона в Индии. 72-летний Виджай Дасвани был затянут сильным течением. Спасатели извлекли его из воды и пытались возродить с помощью искусственного дыхания, но безуспешно.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.