Лазерная опасность: инцидент на подлете к Толмачево вызывает волнение в авиационной общественности

Пилоты российского самолета подверглись атаке лазером

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пилоты российской авиакомпании "Сибирь" столкнулись с попыткой ослепления лазером в Новосибирске.

Фото: US Navy

Вечером 23 марта самолет Airbus A-320, выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Толмачево, находился на заходе на посадку примерно в 22 километрах от аэродрома, когда на кабину экипажа был направлен лазер зеленого цвета неизвестными лицами.

Пилоты проинформировали диспетчеров о произошедшем, однако продолжили выполнение полета в штатном режиме. После этого самолет благополучно приземлился, и никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее в Мексике участники международной пиротехнической ярмарки использовали десятки лазеров по отношению к пролетавшему мимо самолету. Видеозапись инцидента показывает, что лайнер был освещен зеленым цветом. Это вызвало возмущение среди пользователей социальных сетей, которые предположили, что пилоты предприняли все возможные меры, чтобы избежать потенциальной опасности.