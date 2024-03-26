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Морское право: как международные законы регулируют морские просторы

Существуют ли законы в морях и океанах

4:01
Туризм

На суше законы являются обычным явлением, но какова ситуация в открытом океане и безвластных водах?

Существуют ли законы в морях и океанах
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Всякий раз, когда речь заходит о законах, каждое государство стремится управлять своей территорией. Это понятно, когда речь идет о суше. Глядя на карту, границы четко показывают, где заканчивается одно государство и начинается другое.

Но как насчет прибрежных государств, которые либо граничат с морем, либо полностью окружены им? Где проходит граница их юрисдикции? Это означает ли, что на морских просторах не существует законов?

Законы морей На самом деле, беззакония в открытом море нет. В соответствии с международным правом каждое побережье имеет определенные границы, которые простираются за береговую линию.

В прошлом веке были попытки разработать международное "морское право" под эгидой Организации Объединенных Наций. Результаты третьей и последней конференции по морскому праву, прошедшей в 1982 году, оказались успешными, и к 2017 году более 160 стран подписали это соглашение.

Тем не менее, не все страны, включая Соединенные Штаты и другие с длинными береговыми линиями, такими как Колумбия, Венесуэла и Турция, подписали данное соглашение.

По сути, морское право определяет, что каждое побережье контролирует свои прибрежные воды на расстоянии до 19.3 километров от берега, известное как "12-мильный предел".

В этой зоне применяются законы соответствующего побережья, позволяющие строить, осуществлять разведку и добычу природных ресурсов, а также контролировать морское и воздушное движение, как на суше.

Помимо этого, побережья имеют право на исключительную экономическую зону (ИЭЗ), охватывающую воды и морское дно в радиусе 322 километров. Размеры ИЭЗ могут быть ограничены соседними зонами других стран, и в таких случаях область перекрытия обычно делится поровну между ними.

Страны, контролирующие ИЭЗ, также имеют право на добычу морской флоры и фауны, а также минеральных ресурсов в этой зоне. Однако они не могут препятствовать прохождению через ИЭЗ судов, самолетов и других транспортных средств из других стран.

Правовые вопросы на море Однако за пределами этих границ вопросы права решаются по-другому. В этих областях суда и воздушные суда любой страны имеют право на свободное передвижение, осуществление полетов, рыболовство и добычу полезных ископаемых.

Если происходят преступления в этих областях, действуют законы страны, к которой принадлежит судно или сооружение, совершившее преступление.

Вопросы, связанные с юрисдикцией на море, могут быть сложными и вызывать головную боль у следователей и правительственных чиновников. Например, если на круизном судне, принадлежащем одной стране, в международных водах происходит убийство, совершенное гражданином другой страны, а затем судно входит в территориальные воды третьей страны, возникают вопросы о применении законов каких стран.

Морские пираты Когда речь заходит о международных преступлениях, таких как пиратство, торговля людьми и преступления против человечности, существует несколько подходов к вопросу власти и судебной юрисдикции. Один из подходов — это концепция универсальной юрисдикции.

Согласно этой концепции любая страна или международная организация может претендовать на право привлечения к ответственности за такие преступления, начиная с расследования и заканчивая судебным процессом в своих национальных или международных судах.

Следует отметить, что признание правомочности власти других стран и международных судов может быть предметом разногласий. Иногда правительства одной страны могут отказаться признавать юрисдикцию или законность действий другой страны, особенно если международные законы и стандарты не получили признания со стороны всех государств.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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