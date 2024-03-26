Российский туризм в 2024: внутренний спрос на росте

Китайцы стали чаще посещать Россию из-за природных явлений

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР), китайские туристы активно выбирают Россию в поисках уникальных природных явлений. Среди наиболее популярных направлений для них отмечаются:

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Байкал

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Нижний Новгород

Эксперты отмечают спрос на особенности природы, такие как северное сияние. В то же время, для туристов из Индии популярными являются паломнические поездки и свадебный туризм.

Ранее было объявлено о значительном росте внутреннего туризма в России в 2024 году. Управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok. ru, Дарья Кочеткова, отметила увеличение бронирования гостиничных номеров и апартаментов на 25% по сравнению с предыдущим годом.

В конце февраля эксперт в сфере развития туризма, Арсений Аредов, подчеркнул растущую популярность внутренних туров в формате "все включено" в России. Например, спрос на такой вид отдыха в Анапе увеличился вдвое. Однако он отметил, что не все отели в настоящее время соответствуют высоким ожиданиям туристов.