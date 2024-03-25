Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
80-летняя россиянка поговорила с мошенниками и осталась без квартиры и сбережений
Врач Шугушов: холодный пот и слабость являются признаками сердечного приступа
NG: обнаружены свидетельства древнего извержения вулкана близ острова Санторини
Как питомцы оставляют свой след в искусстве
Nissan планирует запустить 30 новых моделей и увеличить продажи на 1 миллион автомобилей к 2027 году
Медработникам увеличили размеры специальной соцвыплаты
Бисквитный рулет с тёртыми яблоками: корж печётся сразу с фруктовой начинкой
Филлеры под глазами: эффективное решение или риск для красоты?
Дачнику на заметку: чем опасна кислая почва?
Русские vs Европейцы: как избежать конфликтов с местными жителями в Германии

Немецкий турист рассказал, в чем отличия русских от европейцев

1:12
Туризм

Существует опасение в Германии относительно поведения российских туристов из-за их недостаточной толерантности и возможной агрессивной реакции на конфликтные ситуации. Это мнение основано на замечаниях немецкого путешественника Матиаса, который отмечает различия в культурных нормах и образах поведения между русскими и европейцами.

Немецкий турист рассказал, в чем отличия русских от европейцев
Фото: Telegram: Поехали на море

По мнению Матиаса, российские туристы часто сталкиваются с недовольством местных жителей из-за их поведения при выборе мест для отдыха и принятия пищи. Он также отмечает, что россияне могут проявлять агрессию в ответ на некорректное обращение или низкое качество услуг.

Матиас подчеркивает, что немцы особенно осторожны в общении с российскими туристами из-за опасений вызвать неприятные ситуации. Он указывает на то, что российские женщины, подобно испанкам, готовы отстаивать свои интересы и могут проявлять агрессию в случае ощущения обмана или несправедливости.

Мнение Матиаса подчеркивает необходимость большей терпимости и учета культурных различий со стороны как российских туристов, так и местных жителей, чтобы обеспечить гармоничное взаимодействие между разными национальностями в туристических местах.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные

Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.

Впечатляющий вид: рассказываем о растении, которое имеет очень яркие цветки
Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Путин не поверил Западу. За жертвы в "Крокусе" ответят террористы в Киеве
Стало известно, когда выйдут отмененные из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища Императора"
Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров Желание счастья для всех у Льва Толстого сформировалось ещё с детства Сергей Лебедев Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова
Как выбрать самую ласковую кошку: какие породы можно выделить на фоне других
От омоложения до восстановления кожи: преимущества использования облепихового масла в уходе за лицом
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
Последние материалы
Немецкий турист рассказал, в чем отличия русских от европейцев
Nissan планирует запустить 30 новых моделей и увеличить продажи на 1 миллион автомобилей к 2027 году
Медработникам увеличили размеры специальной соцвыплаты
Бисквитный рулет с тёртыми яблоками: корж печётся сразу с фруктовой начинкой
Филлеры под глазами: эффективное решение или риск для красоты?
Дачнику на заметку: чем опасна кислая почва?
Бьянка Цензори снова удивила своим нарядом: от купальника до меховой шубы
Врач-уролог Андрей Санжаров рассказал, что езда на велосипеде и плавание полезны людям с мочекаменной болезнью
Стали известны лучшие способы сэкономить на электричестве
Авиасообщения между Россией и Абхазией возобновятся в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников