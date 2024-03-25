Безопасное и беспроблемное путешествие: экспертные рекомендации для туристов после инцидента в Крокус Сити Холл

В АТОР объяснили, как правильно проходить контроль в аэропортах

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты поделились рекомендациями для туристов, планирующих поездку в период после трагических событий в "Крокус Сити Холл", как сообщает АТОР. На объектах транспортной инфраструктуры усилены меры безопасности, однако авиагавани и железнодорожные вокзалы функционируют без сбоев.

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Большинство авиаперевозчиков рекомендует прибывать в аэропорт за три часа до вылета, проявлять бдительность и не носить запрещенные предметы, а также предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Для ускорения прохождения предполетных процедур эксперты советуют перед проходом через рамку металлоискателя раздеться от верхней одежды, снять головные уборы и выложить из карманов все металлические предметы, монеты, ключи, сигареты и гаджеты в специальный контейнер.

На железнодорожном транспорте также ужесточены меры безопасности на поездах, вокзалах, станциях и других местах скопления людей. Вводится тщательный контроль при проверке данных пассажиров при посадке и при допуске провожающих в вагоны. Дополнительные проверки проводятся перед отправлением и по прибытии поездов. Рекомендуется приезжать на вокзалы заранее, учитывая время, необходимое на проверочные процедуры.