Крупная авиакомпания реагирует на расизм: увольнение после скандального ролика в TikTok

Двух стюардесс акцентом из-за издевок над акцентом пассажиров

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

После того, как видео с ироничным изображением китайского акцента и "расистскими жестами с прищуром глаз" стало вирусным в социальных сетях, двух стюардесс авиакомпании British Airways уволили. Согласно информации от 23 марта, опубликованной газетой South China Morning Post, ролик был размещен в TikTok и вызвал негативную реакцию в социальных сетях на материке.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

На видео одна из стюардесс, Холли Уолтон, старалась имитировать китайский акцент и жесты в просьбе пассажира о вине, включая прищур глаз. Вторая стюардесса, Лорен Брей, фиксировала момент и также смеялась.

Согласно информации, Брей сняла видео, когда они отдыхали в отеле на Антигуа после перелета из Лондона. Коллеги по бригаде бортпроводников осудили их за это, пояснив, что они насмехались над китайской семьей, которая не очень хорошо говорила по-английски и пыталась объясниться во время полета.

British Airways уволила обеих стюардесс, подчеркнув, что любая форма расизма неприемлема. Согласно газете, насмешка над азиатскими чертами лица и прищуром глаз является крайне оскорбительной.

Такие случаи неприемлемого поведения со стороны бортпроводников не уникальны. В 2023 году гонконгский авиаперевозчик Cathay Pacific Airways уволил троих стюардов, которых обвинили в издевательствах над китайскими пассажирами, не говорящими на английском, в частности, в связи с их просьбой "ковер", которую они поняли как запрос одеял.