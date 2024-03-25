Ограничение на выезд: проверка статуса онлайн через Госуслуги и другие методы

Если у гражданина имеются задолженности и в отношении него возбуждено исполнительное производство, пристав имеет право установить запрет на выезд за границу. В таком случае должник будет отклонен на пограничном контроле, даже если он уже приобрел билеты и забронировал отель в другой стране.
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Как узнать о наличии запрета на выезд? Существуют простые и бесплатные способы проверки.
Причины для введения запрета на выезд могут включать задолженности по коммунальным услугам, штрафам ГИБДД и другим подобным обязательствам. Ограничение на выезд может быть наложено, если сумма долга превышает 30 тысяч рублей или если долг более 10 тысяч рублей, но срок его погашения истек два месяца назад.
Также запрет на выезд применяется к лицам, имеющим задолженность по алиментам, возмещению ущерба или вреда здоровью на сумму более 10 тысяч рублей.
Еще одной причиной для запрета на выезд может быть наличие в документе требования неимущественного характера, например, о выселении должника, сносе здания или передаче ребенка.
Способы узнать о наличии запрета на выезд:
Простейший способ — проверить наличие ограничений онлайн на портале Госуслуг, где доступна информация о задолженностях по налогам, судебным долгам и штрафам ГИБДД. Информация о штрафах, наказаниях и исполнительных производствах также доступна на сайте судебных приставов РФ.
Приставы также уведомляют о запрете на выезд почтой. Копия постановления направляется на фактический адрес проживания должника или по его месту прописки. Важно не игнорировать такие письма, поскольку даже если отказаться от их получения, считается, что должник был уведомлен о введенном запрете.
На портале Госуслуг можно настроить получение электронных заказных писем от "Почты России". В настоящее время этот сервис работает ограниченно и не во всех регионах, но он позволяет получать заказные письма от различных государственных органов и приставов через интернет.
Информацию о запрете на выезд можно также узнать в местном отделении ФССП, обратившись туда с запросом. Сотрудники службы проведут проверку наличия претензий по долгам и наличия постановлений об ограничении права на выезд. Даже если электронные базы данных и сервисы не указывают на наличие задолженностей, лучше проверить это лично. Адреса и контактные телефоны приставов можно найти на официальном сайте службы судебных приставов Российской Федерации.
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