Больше 100 мл: великобритания меняет правила перевозки жидкостей в аэропортах

В аэропортах Великобритании будет отменен запрет на завоз жидкостей более 100 мл

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Обязательное ограничение на перевозку жидкостей объемом более 100 мл в аэропортах Великобритании скоро будет отменено. По информации издания Sun, международный аэропорт Бирмингема планирует отказаться от этого правила уже к 1 июня.

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Главная причина этого решения — внедрение новых компьютерных томографов, которые снимают ограничения на перевозку жидкостей в ручной клади. Пассажирам будет разрешено брать с собой до 2 литров жидкостей. Прошлый год аэропорт Тиссайд в северной части Великобритании уже протестировал эту технологию. Предполагается, что данную практику распространят и на другие аэропорты.

По объяснениям для пассажиров, новые сканеры багажа будут использовать компьютерные томографы, что позволит службе безопасности аэропорта осуществлять проверку сумок на основе 3D-изображений. Это обеспечит значительно более высокое качество контроля по сравнению с прежними 2D-изображениями.