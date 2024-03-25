Обязательное ограничение на перевозку жидкостей объемом более 100 мл в аэропортах Великобритании скоро будет отменено. По информации издания Sun, международный аэропорт Бирмингема планирует отказаться от этого правила уже к 1 июня.
Главная причина этого решения — внедрение новых компьютерных томографов, которые снимают ограничения на перевозку жидкостей в ручной клади. Пассажирам будет разрешено брать с собой до 2 литров жидкостей. Прошлый год аэропорт Тиссайд в северной части Великобритании уже протестировал эту технологию. Предполагается, что данную практику распространят и на другие аэропорты.
По объяснениям для пассажиров, новые сканеры багажа будут использовать компьютерные томографы, что позволит службе безопасности аэропорта осуществлять проверку сумок на основе 3D-изображений. Это обеспечит значительно более высокое качество контроля по сравнению с прежними 2D-изображениями.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.