Эффективные методы стирки в путешествиях: поддерживайте чистоту без лишних затрат

4 совета, как стирать вещи в путешествиях, не тратясь на прачечные

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время путешествия возникают ситуации, когда стирка становится необходимой, но доступ к прачечной ограничен или дорог. Однако существует несколько методов стирки вещей во время путешествий, которые помогают поддерживать чистоту без излишних затрат.

Фото: unsplash.com by Ник Макмиллан никартур is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние "

Ручная стирка

Один из самых доступных и эффективных способов стирки вещей в поездке — ручная. Вам понадобятся моющее средство, такое как жидкость для мытья посуды или специальное средство для ручной стирки, чистая вода и место для промывания и выжимания белья. Наполните раковину или ванну водой, добавьте моющее средство, поместите вещи и хорошо их вымойте. Затем тщательно промойте вещи в чистой воде и выжмите излишек воды. В конце промойте вещи еще раз в чистой воде и повесьте для высыхания.

Сухая стирка

Если у вас нет доступа к воде или вы хотите освежить вещи без полноценной стирки, можно воспользоваться средствами для сухой стирки. Существуют специальные спреи и салфетки для сухой стирки, которые помогают удалить пятна и освежить ткань. Просто распылите средство на загрязненные участки, дайте ему впитаться и затем аккуратно вытрите.

Багажник машины

Для путешествующих на машине можно использовать метод стирки в багажнике. Сначала белье замачивается в контейнере с водой и моющим средством, а затем герметично закрывается. Во время движения одежда будет болтаться в пенящейся воде, подобно стиральной машине. По прибытии необходимо промыть и выжать белье, а затем высушить на воздухе.

Пакеты для стирки

На рынке существуют специальные пакеты для стирки, которые позволяют стирать вещи прямо в сумке или в ванной. Они обычно содержат моющее средство и специальные внутренние приспособления для стирки. Просто поместите вещи в пакет, добавьте воду и моющее средство, затем массируйте и выжимайте вещи, чтобы хорошо пропитать их моющим средством. После этого промойте и выжмите вещи. Этот метод удобен и быстр, особенно для небольших объемов стирки.