Отпуск на российских курортах: планируемый рост цен на 5-20%

Отдых на курортах России подорожает на 20%

Стоимость отпуска на российских курортах планируется увеличить на 5-20%, особенно в Краснодарском крае, как сообщает Оксана Булах, коммерческий директор Национального туроператора "Алеан", в беседе URA. RU.

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Булах отмечает, что цены на туры по разным направлениям в России в целом вырастут на 10% и более к лету. Она указывает, что средний рост цен на туры в Краснодарский край составит от 5 до 20%, в зависимости от конкретного объекта.

Эксперт предупреждает, что стоимость путевок может продолжить расти по мере приближения летнего сезона. Она советует туристам рассмотреть возможность приобретения тура заранее, так как многие отели применяют динамическое ценообразование, и цены будут возрастать с наступлением высокого сезона.

Оксана Булах также отмечает, что существует возможность экономии, если путешественники заключат сделку на тур в ближайшее время. Она указывает на акции раннего бронирования на лето, которые еще действуют для некоторых отелей на Черном море, и отмечает рост интереса к этой опции в этом году, особенно в отношении Краснодарского края.

Что касается зарубежных направлений, то, как сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, отдых в Арабских Эмиратах и на Шри-Ланке может стать дешевле на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Однако Турция и Египет не планируют снижать цены, и уже сейчас отдых в этих странах обойдется не менее чем в 150 тысяч рублей за неделю.