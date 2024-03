Отпуск на российских курортах: планируемый рост цен на 5-20%

Стоимость отпуска на российских курортах планируется увеличить на 5-20%, особенно в Краснодарском крае, как сообщает Оксана Булах, коммерческий директор Национального туроператора "Алеан", в беседе URA. RU.

