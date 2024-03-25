Как пассажирская шутка замедлила вылет: инцидент на рейсе SU 1862 компании "Аэрофлот"

Рейс из Москвы в Ереван задержали из-за ложной информации о бомбе

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рейс SU 1862 компании "Аэрофлот" задержался на полтора часа при вылете из Шереметьево в Ереван из-за неожиданного заявления пассажирки о наличии в её рюкзаке взрывного устройства. Однако, по информации представителей аэропорта, все оказалось ложной тревогой.

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По полученной информации от пресс-службы аэропорта Шереметьево, командир воздушного судна тут же вызвал на борт службу безопасности, полицию и кинологов. Они провели необходимые мероприятия по обеспечению безопасности, в том числе осмотрели пассажиров, их ручную кладь и багаж при помощи кинологических собак. При этом ничего запрещенного к провозу не было обнаружено.

Пассажирка, сделавшая неподходящую шутку, была задержана полицией. Ей может грозить уголовная ответственность согласно статье 207 Уголовного кодекса РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, что влечет до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей. В результате задержки, самолет "Аэрофлота" отправился в Ереван в 16:00, вместо запланированных 14:30.

Следует отметить, что сегодня международный аэропорт Шереметьево, как и другие аэропорты России, функционирует в условиях повышенной безопасности. Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт заранее и соблюдать все необходимые меры безопасности при прохождении контрольных пунктов.