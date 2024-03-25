Секреты комфортного полета: стюардессы раскрывают привычки пассажиров, которые следует избегать

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Стюардесса рассказала о самых раздражающих привычках пассажиров

1:14
Туризм

Стюардесса Сьерра Мист запечатлела на видео несколько из самых раздражающих привычек пассажиров на борту самолета. По ее словам, некоторые люди способны своими неподходящими запросами довести до предела даже бортпроводников, которых обучают спокойно относиться к необычному поведению.

Стюардесса рассказала о самых раздражающих привычках пассажиров
Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По ее словам, практически всех стюардесс раздражает привычка пассажиров хлопать в конце рейса. Обычный полет без турбулентности и сложностей, по мнению Сьерры, совсем не требует такого внимания.

"Могу вам пообещать, что вы не покинете самолет быстрее, если вы встанете первым в проходе. На самом деле, это может даже затянуться, так как вы мешаете стюардессам", — добавила Мист.

Она также призвала пассажиров прекратить путать вежливость стюардесс с флиртом. Она отметила, что почти на каждом втором рейсе сталкивается с неподходящим поведением мужчин.

И, наконец, она попросила не снимать обувь во время полета, объясняя, что самолеты всегда грязные, а запах в замкнутом пространстве на высоте в километры негативно воспринимается.

Мист подчеркнула, что, несмотря на все трудности, ее работа полностью устраивает. Ей нравятся постоянные путешествия и общение с людьми.

what NOT to do on your next flight (part 1) ✈️
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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