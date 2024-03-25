Уникальный метод борьбы с карманниками: блогер оставил им "подарок" в сумке

Блогер-турист придумал жестокую месть карманникам, укравшим его сумку в Мадриде

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Роб Адкок, путешественник и блогер, решил отомстить карманникам, которые украли его сумку во время поездки в Мадриде. Он задумал хитроумный план, оставив сумку без присмотра, наполненную лошадиными отходами и специальным полицейским устройством для слежения.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По его словам, всё началось в Мадриде, всего за несколько часов до футбольного матча, когда его рюкзак был похищен. В нем находились паспорт и другие ценные вещи, оставив у туриста лишь мобильный телефон. Это произошло за четыре часа до вылета, что заставило его задержаться в Испании, чтобы получить временный документ.

Идея мести пришла к Робу от его матери, которая выразила желание, чтобы в сумке было что-то вызывающее отвращение. Именно так появился план.

"Мой план заключается в том, чтобы выглядеть как обычный турист, посетить места, где действуют карманники, и оставить сумку без присмотра", — пояснил Роб. "Внутри будет настоящий конский навоз и приятный сюрприз — полицейское устройство слежения. Я надеюсь, что они получат неожиданный подарок", — добавил он.

Хотя Роб не делится результатами своей мести, он продолжает активно вести блог и путешествовать по миру. Его история стала известной благодаря видео в TikTok, которое уже набрало более 100 тысяч просмотров.

Этот случай привлек внимание журналистов, которые отметили оригинальный подход к борьбе с преступностью. Многие люди поддерживают идеи Роба, считая, что это эффективный способ защитить свои права и личное имущество.