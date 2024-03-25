Уникальный метод борьбы с карманниками: блогер оставил им "подарок" в сумке

Роб Адкок, путешественник и блогер, решил отомстить карманникам, которые украли его сумку во время поездки в Мадриде. Он задумал хитроумный план, оставив сумку без присмотра, наполненную лошадиными отходами и специальным полицейским устройством для слежения.
По его словам, всё началось в Мадриде, всего за несколько часов до футбольного матча, когда его рюкзак был похищен. В нем находились паспорт и другие ценные вещи, оставив у туриста лишь мобильный телефон. Это произошло за четыре часа до вылета, что заставило его задержаться в Испании, чтобы получить временный документ.
Идея мести пришла к Робу от его матери, которая выразила желание, чтобы в сумке было что-то вызывающее отвращение. Именно так появился план.
"Мой план заключается в том, чтобы выглядеть как обычный турист, посетить места, где действуют карманники, и оставить сумку без присмотра", — пояснил Роб. "Внутри будет настоящий конский навоз и приятный сюрприз — полицейское устройство слежения. Я надеюсь, что они получат неожиданный подарок", — добавил он.
Хотя Роб не делится результатами своей мести, он продолжает активно вести блог и путешествовать по миру. Его история стала известной благодаря видео в TikTok, которое уже набрало более 100 тысяч просмотров.
Этот случай привлек внимание журналистов, которые отметили оригинальный подход к борьбе с преступностью. Многие люди поддерживают идеи Роба, считая, что это эффективный способ защитить свои права и личное имущество.
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