Экологическая тревога: залив Халонг и Кат Ба захламлены пластиком, привлекая внимание мировой общественности

Вьетнамские пляжи заполнены пластиком после туристов

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Множество иностранных туристов, побывавших в известном заливе Халонг и на острове Кат Ба на севере Вьетнама, столкнулись с изобилием пластикового мусора, вызвавшего негодование как среди местных жителей, так и среди самих посетителей.

Фото: "Plastic Pollution in Ghana" by Muntaka Chasant is licensed under CC BY-SA 4.0.

Алекс Браувальдер, турист из Швейцарии, выразил своё возмущение от обилия мусора во время экскурсии по заливу Халонг и острову Кат Ба. Он отметил, что плавающие пластиковые отходы простирались на значительное расстояние, затрудняя его плавание в бухте.

Патрисия Майерхофер из Австралии назвала это место, внесенное в список всемирного наследия, "морем мусора". Организаторы экскурсии предположили, что мусор мог быть доставлен из рыбацких поселений или оставлен туристами. Британский турист Гед Келли также подтвердил подобные наблюдения. Во время каякинга он увидел "огромное количество пластиковых бутылок, банок, перчаток и даже офисный стул, плавающий в воде".

С сентября по май, в период международного туристического сезона, количество пластикового мусора в районе острова Халонг-Ката-Ба, популярного места для круизов и каякинга, значительно увеличивается. Хоанг Мин, владелец круизного лайнера, подтвердил, что проблема мусора в заливе Халонг и Кат Ба остается актуальной на протяжении многих лет, несмотря на регулярные уборки. Журнал Fodor's Travel Magazine включил залив Халонг в свой ежегодный список мест, нуждающихся в рассмотрении перед посещением из-за проблемы с мусором. Алекс Браувальдер направил петицию в ЮНЕСКО по вопросу загрязнения залива Халонг и архипелага Кат-Ба.