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Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года

Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам

2:20
Туризм

Из-за частичного присоединения к Шенгенской зоне с 31 марта 2024 года туристам из определенных стран Евросоюза будут выдавать единые шенгенские визы типа C вместо национальных. После этого изменения путешественники не смогут использовать национальные визы для посещения других стран, а вместо этого придется получать биометрическую шенгенскую визу.

Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам
Фото: https://static.tildacdn.com/tild3537-3063-4231-b265-316530353137/sheng.jpg

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что с 1 апреля Болгария и Румыния также начнут выдавать единые шенгенские визы типа C. При этом время пребывания в этих странах будет учитываться в сроке нахождения в Шенгенской зоне, что означает, что максимальное время пребывания в рамках зоны составит 90 дней за полгода, и выезд из зоны не обнулит этот период.

Сроки оформления шенгенской визы для россиян пока не определены, но в посольстве Болгарии отметили, что в настоящее время проводятся консультации и тестирование системы.

Если россияне получили краткосрочные визы Румынии или Болгарии до 31 марта, они не смогут использовать их для посещения других стран Шенгенской зоны. Однако, если у них есть виды на жительство или долгосрочные визы D, выданные до указанной даты, то они останутся доступными для въезда в зону.

С 31 марта в Болгарию и Румынию также будет невозможно въехать по кипрским национальным визам, так как Республика Кипр не является частью Шенгенской зоны.

В настоящее время россиянам все еще не просто получить шенгенскую визу, но некоторые страны продолжают оформлять ее. Согласно данным АТОР, наиболее доступно получить визу через венгерские и греческие визовые центры. Также заявки на шенгенскую визу для туристических целей у россиян продолжают принимать Австрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Словения, Швейцария и Португалия.

Несмотря на членство в ЕС, Болгария и Румыния ранее не входили в Шенгенскую зону. Однако в конце 2023 года Совет ЕС утвердил для них "частичный Шенген", что позволяет гражданам въезжать без виз через аэропорты и морские порты. Контроль на сухопутных границах пока сохраняется, но может быть отменен в будущем.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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