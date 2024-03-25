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Уродство или уникальность? Почему пляжи Хокитики в Новой Зеландии вызвали шок

Туристка из России побывала в Новой Зеландии и пожаловалась на «уродские пляжи»

1:18
Туризм

Российская блогерша по путешествиям Марина Ершова поделилась своими впечатлениями о городе Хокитика в Новой Зеландии в своем блоге на платформе "Дзен", отметив, что местные пляжи оказались для нее "самыми уродскими" в ее опыте путешествий.

Туристка из России побывала в Новой Зеландии и пожаловалась на «уродские пляжи»
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Она отметила, что Хокитика привлекает туристов разнообразными мероприятиями, включая известный фестиваль джаза, а также своими мастерскими по обработке янтаря, где можно приобрести уникальные украшения и сувениры. Однако блогерша была шокирована местными пляжами.

Ершова подчеркнула, что пляжи Хокитики вызвали у нее отвращение из-за огромного количества бревен, разбросанных по берегу. Эти бревна, оставленные после лесозаготовок и выброшенные приливами и отливами, создают абсурдный пейзаж, напоминающий кошмар. Она отметила, что даже прогулка по этим пляжам была неприятным опытом, не говоря уже о купании.

Хотя власти города частично убирают бревна с пляжей, проблема все еще остается серьезной, по мнению Ершовой.

Ранее в своем блоге этот же путешественник описала несколько особенностей Новой Зеландии, которые, по ее словам, были непонятны русскому взгляду. В частности, ее поразила игра, в которой участники должны были бросить бездыханного опоссума как можно дальше.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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