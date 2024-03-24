Гибкие условия отеля: возврат денег до заезда, за исключением подтвержденных расходов

Андрей Ермак объяснил, когда гостиницы обязаны вернуть деньги за забронированный номер

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед заездом в номер возможно вернуть деньги, за исключением расходов, связанных с предварительным заказом специального питания или других услуг, которые отель должен подтвердить. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области в своем Telegram-канале.

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Министр пояснил, что потребитель имеет право отказаться от забронированного номера в любое время, будь то из-за отсутствия желания совершить поездку или переноса отпуска, согласно Пункту 30 Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. В таких ситуациях необходимо подать заявление в отель. Если права туриста нарушены гостиницей, турист имеет право обратиться в Роспотребнадзор.

В связи с произошедшей трагедией в "Крокус Сити Холле", министерство экономики России рекомендует не взимать штрафы при рассмотрении заявлений от туристов, забронировавших номера в отелях Москвы и Московской области. Напомним, что в пятницу, 22 марта, произошла стрельба по посетителям "Крокус Сити Холла" в Москве.