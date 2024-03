Гибкие условия отеля: возврат денег до заезда, за исключением подтвержденных расходов

Your browser does not support the audio element.

Перед заездом в номер возможно вернуть деньги, за исключением расходов, связанных с предварительным заказом специального питания или других услуг, которые отель должен подтвердить. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области в своем Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Roy Egloff is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository