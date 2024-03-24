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История выживания: cпасение семьи при помощи Emergency SOS в горных условиях

iPhone спас жизнь группе из шести туристов

1:21
Туризм

Происшествие, произошедшее с семьей в Национальном лесу Маунт-Худ на этой неделе, ярко демонстрирует эффективность функции Apple Emergency SOS через спутник. В группе, состоявшей из четырех взрослых и двух детей, которая столкнулась с суровыми погодными условиями, было использовано iPhone для вызова помощи.

iPhone спас жизнь группе из шести туристов
Фото: flickr.com by Tinh tế Photo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По информации, опубликованной офисом шерифа округа Клакамас, во вторник, 19 марта, один из членов семьи воспользовался функцией Emergency SOS после тяжелого перехода через гористую местность. Спутниковая связь пришлась как нельзя кстати, учитывая ограниченный доступ к мобильной связи или Wi-Fi.

Хотя связь была установлена около 7:30 вечера, спасательные операции затруднили сложные погодные условия и местность. Несмотря на использование вездеходов поисково-спасательной службой, семью не удалось достичь в ту ночь. Их обнаружили лишь около 6:00 утра следующего дня, они были холодными, промокшими и обезвоженными.

Возникала возможность использования вертолета для помощи, но из-за погодных условий это оказалось невозможным. В конечном итоге, снегоход из соседнего округа прибыл и, преодолевая сложный рельеф, смог доставить семью в безопасное место к 19:30 среды.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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