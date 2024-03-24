Эксперты представили список наиболее дорогостоящих страховок для зарубежных поездок

Путешествие без рисков: страны, где страховка обойдется дороже

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Эксперты страховой компании "Согласие" сообщили, в какие страны оформление страхового полиса обойдется дороже. Наибольшие затраты для путешественников связаны с получением страховки перед поездкой в Таиланд, где используется повышающий коэффициент. Это объясняется тем, что в Таиланде часто происходят аварии с арендованными мотобайками, а также туристы, не привыкшие к местной кухне, часто сталкиваются с проблемами желудочно-кишечного тракта.

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Также страховые полисы обходятся дороже для поездок в Шри-Ланку, Мальдивы, Кубу, Ямайку, Индонезию, Доминиканскую Республику и Чили. Повышающие коэффициенты применяются, если путешественник направляется в страну с высокими расходами на медицинскую помощь или островное государство, где в экстренных случаях может потребоваться транспортировка до клиники самолетом или по воде.

Для тех, кто планирует поездку в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, тарифы стандартные.