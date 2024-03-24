Топ-3 самых дорогих городов для путешествий

Самые дорогие города для туристов

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Многие люди отказывают себе в различных удовольствиях в течение года, лишь бы потом насладиться долгожданным отпуском. Но для посещения некоторых популярных туристических направлений могут потребоваться значительные денежные вложения.

Фото: pexels.com by Ivan Siarbolin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Какие города считаются самыми дорогими?

Токио

Многие ценители восточной культуры и кухни мечтают хотя бы раз в жизни посетить столицу Японии. Тем не менее, этот город не отличается низкими ценами.

Считается, что именно в Токио самые высокие цены в мире на аренду квартир, несмотря на их миниатюрный размер. Поэтому проживание в отеле может обойтись в 400-600 долларов за сутки. И конечно, потребуется дополнительно потратиться на различные развлечения.

Дубай

Столица ОАЭ является символом роскоши и богатства для многих, ведь здесь можно найти самые впечатляющие места на планете.

В этом городе находятся самые дорогие отели, роскошные бутики и прочие атрибуты роскошной жизни. При этом самый доступный номер в гостинице обойдется в 150 долларов. Еда и напитки также находятся в высокой ценовой категории.

Лас-Вегас

Этот город всемирно известен как столица развлечений, азартных игр, роскошных ресторанов и отдыха. Полноценный отдых в Лас-Вегасе может себе позволить далеко не каждый американец.

Посещение Лас-Вегаса для полноценного отдыха может обернуться огромными расходами.