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Опрос показал, что каждый пятый путешественник сталкивается с проблемами из-за недостаточного знания иностранных языков

Исследование: как недостаток знания языка влияет на путешествия россиян за рубежом

1:15
Туризм » Путешествия

По результатам исследования, проведенного образовательной компанией EF Education First и метапоисковиком авиабилетов Aviasales, выяснилось, что каждый пятый россиянин, отправляющийся за рубеж, сталкивается с проблемами из-за недостаточного знания языка.

Исследование: как недостаток знания языка влияет на путешествия россиян за рубежом
Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05 is licensed under CC BY-SA 4.0

Половина опрошенных признали, что языковой барьер помешал им установить контакт и завести дружбу с местными жителями. Четверть туристов из-за этой проблемы не смогли купить что-то или стали жертвами мошенников. Кроме того, незнание языка мешало опрошенным понять местные нормы поведения и в полной мере оценить культурные особенности страны. Тем не менее, 5 % путешественников не испытывают дискомфорта из-за отсутствия владения иностранным языком, в то время как 66 % считают, что хотя бы базовые знания языка необходимы.

Что касается популярных языков общения за рубежом, каждый второй респондент (54 %) предпочитает английский, 18 % используют русский. 16 % туристов из РФ обращаются к интернет-переводчикам, а 3 % предпочитают нанимать человеческих переводчиков. Также 6 % туристов владеют другими иностранными языками, чаще всего испанским и китайским.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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