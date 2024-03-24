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Пхукет: увеличение числа задержаний иностранных граждан за последние пять месяцев

В Таиланде арестовали 614 иностранцев за последние пять месяцев

1:47
Туризм

После серии репрессий власти Таиланда заявили о значительном увеличении числа задержаний иностранных граждан с туристическими визами на острове Пхукет за последние пять месяцев — 614 человек. Однако, по словам представителя полиции, все они не были чистыми туристами.

В Таиланде арестовали 614 иностранцев за последние пять месяцев
Фото: flickr.com by Oregon Department of Transportation is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эти аресты являются ответной мерой на несколько инцидентов, включая нападение на швейцарского эмигранта в районе Па Клок и нападение двух новозеландцев на сотрудника тайской полиции в Чалонге. Эти события вызвали обеспокоенность местных властей и привели к ужесточению контроля над иностранцами на острове.

"Мы принимаем меры для обеспечения порядка и безопасности на Пхукете", — подчеркнул представитель правоохранительных органов. "Мы не будем терпеть нарушений законов, таких как вождение в нетрезвом состоянии, нелегальная работа, незаконный въезд, кражи и другие преступления".

Несмотря на это, на острове Пхукет зафиксировано множество случаев задержания как туристов, так и резидентов, в том числе из России. Аресты связаны с обвинениями в нелегальной работе, ведении бизнеса без соответствующих лицензий и превышении срока пребывания по визе.

Среди задержанных были три российские женщины за предоставление секс-услуг без соответствующей лицензии, трое россиян за нелегальную работу в прокатных компаниях автомобилей, а также иностранные граждане из других стран. В августе 2023 года в провинции Саконнакхон был арестован 49-летний швед за нарушение срока действия визы на более чем три года. Он прожил в Таиланде нелегально 1,161 дней, что является рекордом по продолжительности нелегального пребывания в королевстве.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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