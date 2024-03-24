Летний отдых 2024: россияне сохраняют скромные бюджеты и предпочтения в путешествиях

Российские туристы намереваются тратить меньше, чем в прошлом году

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне определяют, сколько они готовы выделить на летний отдых в 2024 году. Большинство из них не планируют тратить больше, чем в прошлом году, причем запросы в основном скромные — от 30 тысяч рублей на человека. Эти данные были получены из опроса, проведенного ВТБ и банком Открытие. Интересно, что соотношение между туристами, собирающимися в путешествие в целом и теми, кто собирается за границу, осталось примерно таким же, как и до пандемии.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Почти половина, или 52%, заявили, что не планируют увеличивать бюджет на отпуск по сравнению с прошлым годом. Еще 25% готовы потратить больше, а четверть надеется сократить расходы. Большинство туристов (57%) планируют умеренные траты. Например, 36% рассчитывают уложиться в 30 тысяч рублей на человека, а еще 21% готовы потратить от 30 до 50 тысяч рублей. 15% планируют потратить свыше 50 тысяч, и только 6% готовы потратить более 100 тысяч рублей на человека. Стоит отметить, что опрос проводили банки, поэтому финансово менее обеспеченные граждане в нем не участвовали.

Что касается предпочтений в планировании отпуска, ситуация остается стабильной. Только 6% опрошенных собираются за границу. Всего 34% планируют поездки, при этом 28% выбрали Россию, включая 11%, которые направятся на юг страны, в Краснодарский край и Крым. 28% планируют отдыхать дома или на даче.

Более того, 62% заявили, что планируют организовать свой отпуск самостоятельно, без помощи турфирм. Они также намерены сэкономить, воспользовавшись ранним бронированием жилья — 14% уже сделали свой выбор, а еще 28% планируют сделать это за 1-2 месяца до начала отпуска.