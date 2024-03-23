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Безвизовый режим для россиян в Таиланде: продление на год ожидается к маю 2024

Еще год россияне смогут въезжать в Тайланд без виз

1:08
Туризм

С 16 октября 2023 года был введен безвизовый режим, который завершается 30 апреля текущего года. Однако по информации, полученной от местных СМИ, россияне смогут продолжить поездки в Таиланд еще на год без необходимости оформления визы. Решение о продлении безвизового режима для туристов из России будет принято к маю 2024 года. Это предположительно приведет к увеличению числа российских путешественников, что может положительно сказаться на туристической индустрии страны.

Еще год россияне смогут въезжать в Тайланд без виз
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Напомним, что временный безвизовый режим для российских граждан был введен 16 октября 2023 года и начал действовать с 1 ноября. Туристам было разрешено пребывать в стране без визы в течение 90 дней.

Некоторые туристы находили способы продлить свое пребывание. Например, часть из них посещала Камбоджу на короткий срок, чтобы получить новый въездной штамп, который позволял остаться в Таиланде еще на 30 дней. Другие выбирали Лаос, где оформляли визу на три месяца в консульстве.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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