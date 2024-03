Безвизовый режим для россиян в Таиланде: продление на год ожидается к маю 2024

С 16 октября 2023 года был введен безвизовый режим, который завершается 30 апреля текущего года. Однако по информации, полученной от местных СМИ, россияне смогут продолжить поездки в Таиланд еще на год без необходимости оформления визы. Решение о продлении безвизового режима для туристов из России будет принято к маю 2024 года. Это предположительно приведет к увеличению числа российских путешественников, что может положительно сказаться на туристической индустрии страны.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository