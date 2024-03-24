Исследуйте весеннее чудо: уникальные парки

Самые красивые парки в мире

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Парки прекрасны для отдыха и наслаждения природой, их красота и свежий воздух привлекают туристов и местных жителей. Эти оазисы зелени можно найти практически в любом городе, но есть парки, которые особенно выделяются своей эстетикой и уникальностью.

Фото: Пресс-служба парка-отеля Орловский

Один из таких парков — Кекенхоф в Нидерландах. Весной он превращается в настоящее чудо благодаря миллионам тюльпанов, в том числе и редким сортам, что делает его одним из самых впечатляющих мест на планете для посещения.

Итальянские сады Боболи тоже не оставляют равнодушными своей роскошью и историческим наследием, связанным с династией Медичи. Они переносят посетителей во времена величия и красоты, ставя в изумление своей величественностью.

Люксембургский сад в Париже считается уникальным местом уже несколько столетий. Некогда символ королевской роскоши, он до сих пор остается одним из самых привлекательных и красивых парков на земле, привлекая множество туристов из разных уголков мира.