Парки прекрасны для отдыха и наслаждения природой, их красота и свежий воздух привлекают туристов и местных жителей. Эти оазисы зелени можно найти практически в любом городе, но есть парки, которые особенно выделяются своей эстетикой и уникальностью.
Один из таких парков — Кекенхоф в Нидерландах. Весной он превращается в настоящее чудо благодаря миллионам тюльпанов, в том числе и редким сортам, что делает его одним из самых впечатляющих мест на планете для посещения.
Итальянские сады Боболи тоже не оставляют равнодушными своей роскошью и историческим наследием, связанным с династией Медичи. Они переносят посетителей во времена величия и красоты, ставя в изумление своей величественностью.
Люксембургский сад в Париже считается уникальным местом уже несколько столетий. Некогда символ королевской роскоши, он до сих пор остается одним из самых привлекательных и красивых парков на земле, привлекая множество туристов из разных уголков мира.
Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.