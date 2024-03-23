Секреты безопасности в воздухе: почему стоит избегать горячих напитков на борту самолета

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Стюардесса рассказала, почему не стоит пить кофе на борту самолета

0:59
Туризм

Бортпроводница из США, беседуя с журналистами NDTV, разъяснила пассажирам авиалиний, почему им не стоит уходить от предложенного кофе или чая во время полета. Она отметила, что в напитки часто добавляется неподходящая вода, что может вызвать опасения. Также она подчеркнула, что кофе может потерять свою свежесть, но всё равно используется.

Стюардесса рассказала, почему не стоит пить кофе на борту самолета
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Бортпроводница порекомендовала пассажирам избегать горячих напитков, предпочитая вместо этого бутилированную воду, соки, слабоалкогольные напитки или другие холодные напитки. Она не советует пить кофе и чай, поскольку вода, используемая для их приготовления, не всегда подходит для питья.

Она также предупредила, что стоит избегать посещения туалета без обуви, поскольку жидкость на полу не всегда является просто водой.

"Поверьте мне, жидкость на полу не всегда безопасна, и вам лучше её не касаться", — заключила бортпроводница в своем разговоре с журналистами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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