Эксклюзивные бонусы: бесплатные подарки прямо в ваш номер отеля

Отели предоставили гостям бесплатный подарок

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посетители гостиниц могут получить бесплатные презенты, которые будут доставлены непосредственно в их номера. Специалисты в области гостиничного обслуживания утверждают, что такие подарки способствуют улучшению качества пребывания гостей и увеличению доверия к отелю.

Фото: geschenkhamster.de is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Среди наиболее востребованных бонусов — дополнительные средства личной гигиены, электронные гаджеты и аксессуары, музыкальные инструменты, а также мастер-классы по кулинарии. Гости могут воспользоваться этими возможностями, обратившись к персоналу гостиницы.

Кроме того, некоторые гостиницы предлагают бесплатные экскурсии по местным достопримечательностям, занятия фитнесом или услуги транспорта. Все эти возможности можно заказать у персонала гостиницы.