Бесплатный возврат билетов: авиаперевозчики откликаются на теракт в «Крокус Сити Холле

После теракта в «Крокусе» туристы могут бесплатно сдать билеты на самолеты и поезда

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

После теракта в "Крокус Сити Холле" подмосковном месте, несколько авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков предприняли шаги, чтобы помочь туристам, которые отменили свои поездки из-за произошедшего.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

"Аэрофлот" предлагает бесплатное изменение даты авиабилетов на следующие три дня после изначальной даты или полный возврат стоимости перевозки для пассажиров, чьи рейсы запланированы на период с 20:00 22 марта по 25 марта.

Лоукостер "Победа" обещает вернуть полную стоимость билетов для вылетов в Москву и из столицы, для рейсов с 22:00 пятницы до понедельника включительно.

Utair предоставляет возможность для вынужденного возврата или обмена билетов из или в Москву на другие даты.

"Уральские авиалинии" сначала планировали предложить бесплатный возврат только для рейсов в Москву с 20:00 22 марта, но позже расширили это и на рейсы из столицы. Также есть возможность обмена билетов на аналогичные рейсы до 27 марта включительно, включая варианты с пересадкой в Москве.

Железные дороги объявили, что пассажиры могут вернуть билеты без дополнительных сборов, включая невозвратные тарифы, до 26 марта. Аналогичные условия распространяются на все поезда от "Гранд Сервис Экспресса".