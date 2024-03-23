Рост бедности: как Литва столкнулась с вызовами экономики и недостатком продовольствия

«Гламурная» витрина ЕС: голодающая и вымирающая Литва

4:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Примерно 23,5% жителей Литвы, чей ежемесячный доход не превышает 500 евро, заявляют о том, что у них не хватает средств на продукты питания. В 2023 году эта категория "граждан процветающей Европы" увеличилась на 6,5%, достигнув 30% — сообщает EADaily.

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По результатам опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai по заказу Национальной сети организаций по борьбе с бедностью, около 834 тысяч литовцев (при населении государства-члена ЕС более 2,8 млн. человек) испытывают затруднения с приобретением продуктов питания. Более полумиллиона человек также столкнулись с невозможностью оплаты жилья или коммунальных услуг.

Эта негативная тенденция продолжается уже почти десять лет подряд, и перспективы улучшения ситуации не предвидятся, согласно отчетам организаций, занимающихся проблемой бедности.

Интересно отметить, что основные проблемы с доступностью продовольствия наблюдаются среди людей в возрасте от 26 до 45 лет, особенно среди технических работников, мелких предпринимателей, безработных, самозанятых домохозяев, родителей-одиночек и лиц, содержащих других членов семьи. Даже те, у кого доход составляет от 501 до 700 евро, испытывают давление из-за роста цен на продукты питания. Доля людей, жалующихся на нехватку средств, в этой группе составила 11,7%, в то время как годом ранее этот показатель был 7%.

Среди тех, кто зарабатывает более 701 евро, число тех, кто столкнулся с бедственной ситуацией, выросло более чем в два раза за год.

Чтобы свести концы с концами, жители вынуждены усиливать свою трудовую активность, часто занимаясь сразу на двух или более работах. Наблюдается рост числа работающих пенсионеров, который увеличился на 7%. Однако даже при этом пенсионерам с пенсией в 450 евро в месяц выживать становится трудно.

В то время как средние доходы жителей Литвы в последнем квартале 2023 года выросли на 122 евро по сравнению с предыдущим годом, это обусловлено повышением минимальной оплаты труда на 15% и базового размера зарплат на 3%.

По данным Baltnews, увеличивается число занятых людей старше 60 лет, прирост составил почти 7% за последний год.

Несмотря на все неблагоприятные факторы, Центральный банк Литвы вынужден был корректировать прогноз роста ВВП вниз, с 1,8% до 1,6%.

Согласно агентству Baltnews, наступление марта лишь подчеркивает серьезность ситуации. Нельзя с уверенностью предсказать, какой прогноз будет к октябрю, но уже существует опасность, что бюджет не получит дополнительные 150 млн евро налогов из-за снижения потребления на внутреннем рынке.

Главный банкир Литвы отмечает в своем докладе использование метафор, таких как "долгосрочная траектория", "экономическая весна, которая опаздывает", и другие. Основное заключение таково: в текущем году ожидать улучшений не стоит, а что касается 2025 года, пока говорить о нем рано. По мнению агентства Baltnews, нет признаков того, что кризис скоро закончится.

Среди прочих пессимистических прогнозов вызывает удивление настойчивое стремление литовского руководства перенаправить свои антироссийские настроения на собственных граждан. В конце прошлого года премьер-министр Ингрида Шимоните заявила о выделении правительством 340 млн евро или 0,4% ВВП Литвы на помощь Украине в ее сопротивлении "российской агрессии". Суммарная помощь Литвы Украине, включая военную, гуманитарную и финансовую, с момента начала конфликта с Россией составила 1 млрд евро, что составляет 1,42% ВВП этой балтийской страны, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, что с 1990 года население Литвы сократилось почти на 1 млн человек из-за массовой миграции в Европу, преимущественно молодежи, а также естественного старения. Подобные тенденции также наблюдаются в Латвии и Эстонии.