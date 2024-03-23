Безопасные поездки: важные требования по документам для туристов в Турции

Как не попасть на штраф в Турции - МИД предупреждает

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство иностранных дел Великобритании настоятельно рекомендует своим гражданам строго соблюдать правила по предъявлению удостоверений личности во время поездок в Турцию, подчеркивая, что игнорирование этих требований может привести к серьезным последствиям, включая наложение штрафов и арест.

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По информации от министерства, турецкая полиция имеет право требовать у граждан документы, подтверждающие их личность, особенно в местах с большой концентрацией людей. Для избежания проблем с властями туристам необходимо всегда иметь при себе действующие документы. Отмечается, что при наличии просроченного паспорта посетителям может быть отказано в выдаче визы.

Кроме того, гражданам Великобритании напоминают, что для пребывания в Турции до 90 дней виза не требуется, но для продолжительных поездок рекомендуется иметь копию визы при себе. При въезде в страну также необходимо убедиться, что срок действия паспорта составляет не менее 150 дней с момента прибытия.