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Турция опережает европейские страны по качеству обслуживания в туристической отрасли

В Европе начался спад в туризме

0:55
Туризм

Президент Ассоциации отельеров и операторов Средиземноморского региона (AKTOB), Каан Кавалоглу, отметил, что в туристической отрасли наблюдается спад у всех основных конкурентов Турции на побережье Средиземного моря, включая Испанию, Грецию и Францию. По его мнению, Турция превосходит европейские страны в качестве обслуживания.

В Европе начался спад в туризме
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Тем не менее, эксперт предупредил отельеров от чрезмерного увлечения своими достижениями, подчеркнув необходимость постоянного поиска новаторских решений, помимо уже предпринятых мер для привлечения туристов, чтобы оставаться впереди конкурентов.

Он подчеркнул, что успех Турции в привлечении туристов обусловлен правильной стратегией и эффективной работой. Однако, по мнению специалиста, для дальнейшего роста необходимо активно участвовать в маркетинге с целью привлечения ещё большего числа путешественников и расширения рынков.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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