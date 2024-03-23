Откройте новую туристическую жемчужину: бодрум - альтернатива Ибице с более доступными ценами

Известна альтернатива Ибице - курорт Бодрум

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции открылся новый привлекательный вариант для туристов, который рассматривается как альтернатива Ибице. Туроператоры рекомендуют посетить турецкий курорт Бодрум, где пока не наблюдается строгих ограничений, цены доступнее, и пока ещё не возникло призывов "держаться подальше" от посетителей.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

По мнению некоторых изданий, многие европейские направления предпринимают меры для отгорожения от массового туризма и тусовок, вводя жёсткие правила, запреты и повышая цены. В результате Ибица стала слишком дорогой для отдыха, а стоимость напитков стала крайне высокой. Поэтому Бодрум начали называть "новой Ибицей".

Этот великолепный прибрежный город изобилует клубами, пабами и барами, при этом стоимость развлечений значительно ниже. Например, пинта пива в Бодруме стоит всего 2,24 фунта стерлингов по сравнению с 4,24 фунта стерлингов на Ибице (то есть примерно 260 и 500 рублей соответственно). Обед из трёх блюд на двоих в среднем обойдётся в 11,77 фунта стерлингов в Бодруме по сравнению с огромными 68,24 фунтов стерлингов на Ибице (около 8 тысяч рублей). Также номера в отелях Бодрума значительно дешевле — 59 фунтов в сравнении с 140 фунтами на Ибице за ночь.

Бодрум также славится своей живой ночной жизнью и огромным количеством пляжных клубов вдоль прекрасного побережья.