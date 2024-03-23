Спецпредложение: путешествуйте всего за 1 доллар с новым лоукостером AJet

Недавно стартовала новая турецкая авиакомпания, предлагающая продажу авиабилетов по цене всего 1 доллара США, что приблизительно равно 90 рублям по текущему обменному курсу. Этот заманчивый предложение принадлежит AJet, новому бюджетному лоукостеру, являющемуся филиалом Turkish Airlines. Акция распространяется на международные рейсы, включая направления в Россию. Однако на официальном сайте компании, где была объявлена распродажа, пока не указаны рейсы в Россию.
Представители авиакомпании сообщили, что акция будет действовать с 22 по 24 марта, а приобрести билеты по этой цене можно будет с 31 марта по 31 мая 2024 года. Также было заявлено, что самолеты нового лоукостера начнут выполнять рейсы уже с 31 марта. Планируется осуществлять полеты в 44 страны, включая Бельгию, Францию, Германию и Италию.
AJet намерен стать серьезным конкурентом для таких крупных авиакомпаний, как Ryanair и Wizz Air. В их авиапарке насчитывается 95 самолетов, которые будут осуществлять рейсы в общей сложности по 93 направлениям — 41 внутреннему и 52 международному.
Это событие вызывает интерес у всех любителей путешествий и туризма. Мы надеемся, что AJet будет успешно развиваться и станет все более популярным среди пассажиров.
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