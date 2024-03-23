Безопасность в воздухе: как избежать потери денег и ценностей на рейсах из Турции в ОАЭ

У туристов массово воруют деньги и ценности прямо в салоне самолета на рейсах из Турции

В салонах самолетов, выполняющих рейсы из Турции в ОАЭ, туристы столкнулись с серьезной проблемой — исчезновением их денег и ценностей. Подозреваемым стала авиакомпания Pegasus.

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Согласно информации от HavaSosyalMedia, на борту рейсов компании Pegasus действовал вор, который ожидал, пока пассажиры заснут, затем приступал к обыску их багажа. Если в нем находились деньги или ценности, он их крад. События описывались следующим образом: "Вор на этом ночном рейсе дожидался, когда пассажиры заснут, после чего начинал просматривать верхние полки, не уходя далеко от своего места, и уносил найденные деньги и украшения". На одном из таких рейсов было похищено 700 евро.

Инцидент вызвал панику среди внимательных туристов на рейсе из Стамбула в Шарджу. Они поделились своими подозрениями с бортпроводником. Поняв, что его могут поймать, вор спрятал украденное в салфетку и бросил в салоне. После посадки в ОАЭ экипаж попросил пассажиров остаться на местах, и злоумышленника задержали силы безопасности.