Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Хинштейн сообщил о задержании в Брянской области одного подозреваемого в теракте в "Крокусе"
Чем "стрессовое" акне отличается от других проблем с кожей: разбираемся с экспертом
Яблочный чай с мёдом и корицей: никто не останется равнодушным к его волшебному аромату
JAGS: одиночество наносит больший вред организму, чем алкоголь и курение
От каких многолетников на даче надо избавляться в марте?
Опубликованы первые ориентировки на подозреваемых в теракте в "Крокусе"
Ветеринары ответили, можно ли давать кошкам сладкое
Голкипер сборной России Сафонов не сыграет в матче с Парагваем
"Такого в Голландии нет": иностранец поделился впечатлениями от российских дворов
Неудачная попытка обмануть систему: техасец арестован за попытку безбилетного прохода на рейс Delta

Американец сфотографировал чужой смартфон с билетом в самолет и был арестован

Туризм

Попытка жителя Техаса обойти систему проверки билетов завершилась крахом, и он был арестован. Предположительно, 26-летний Виклифф Ив Флеризард пытался сесть на рейс авиакомпании Delta в Солт-Лейк-Сити без действительного билета, используя трюк, который больше подходил для кино о шпионаже.

Американец сфотографировал чужой смартфон с билетом в самолет и был арестован
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow

Флеризард сделал фотографию посадочного талона другого пассажира на свой смартфон, предположительно, когда тот не смотрел. Затем, как утверждает представитель TSA, он использовал этот украденный снимок для прохождения контроля.

Он был пойман, когда у одинокой молодой пассажирки возникли проблемы при посадке. Сканирование ее билета показало, что она уже зарегистрирована на рейс. Запись с камеры наблюдения подтвердила, что Флеризард сделал фото ее телефона, вероятно, захватив посадочный талон.

Поведение Флеризарда на борту привлекло внимание экипажа. Он пытался открыть дверь отсека для аварийного оборудования, что вызвало беспокойство. Стюардессы также заметили, что он проводил слишком много времени в туалете.

Ситуация прояснилась, когда на полном рейсе не оказалось свободных мест. Флеризарда задержали при посадке, и он, по сообщениям, признался в своей "ошибке" и желании вернуться домой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Идеальное место для толстянки: поставьте её туда и привлеките деньги в дом — улучшится финансовый достаток

При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.

Куда поставить толстянку в доме?
Зачем опрыскивать сад белизной?
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Теракт в "Крокус сити холл". Под Авдеевкой зачищены Орловка и Тоненькое Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены
Президент Сербии сказал, что спецслужбы Запада знали о возможных в Москве терактах
Президент Сербии сказал, что спецслужбы Запада знали о возможных в Москве терактах
Последние материалы
От каких многолетников на даче надо избавляться в марте?
Опубликованы первые ориентировки на подозреваемых в теракте в "Крокусе"
Ветеринары ответили, можно ли давать кошкам сладкое
Американец сфотографировал чужой смартфон с билетом в самолет и был арестован
Теракт в "Крокус сити холл". Под Авдеевкой зачищены Орловка и Тоненькое
Голкипер сборной России Сафонов не сыграет в матче с Парагваем
"Такого в Голландии нет": иностранец поделился впечатлениями от российских дворов
Можно ли экономить на уходовой косметике и как это делать правильно — объясняет эксперт
Маринованная капуста с чесноком: получается настолько вкусной, что съедается мгновенно
PLOS One: плавание в ледяной воде может вызвать холодовой шок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников