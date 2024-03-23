Неудачная попытка обмануть систему: техасец арестован за попытку безбилетного прохода на рейс Delta

Американец сфотографировал чужой смартфон с билетом в самолет и был арестован

Попытка жителя Техаса обойти систему проверки билетов завершилась крахом, и он был арестован. Предположительно, 26-летний Виклифф Ив Флеризард пытался сесть на рейс авиакомпании Delta в Солт-Лейк-Сити без действительного билета, используя трюк, который больше подходил для кино о шпионаже.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow

Флеризард сделал фотографию посадочного талона другого пассажира на свой смартфон, предположительно, когда тот не смотрел. Затем, как утверждает представитель TSA, он использовал этот украденный снимок для прохождения контроля.

Он был пойман, когда у одинокой молодой пассажирки возникли проблемы при посадке. Сканирование ее билета показало, что она уже зарегистрирована на рейс. Запись с камеры наблюдения подтвердила, что Флеризард сделал фото ее телефона, вероятно, захватив посадочный талон.

Поведение Флеризарда на борту привлекло внимание экипажа. Он пытался открыть дверь отсека для аварийного оборудования, что вызвало беспокойство. Стюардессы также заметили, что он проводил слишком много времени в туалете.

Ситуация прояснилась, когда на полном рейсе не оказалось свободных мест. Флеризарда задержали при посадке, и он, по сообщениям, признался в своей "ошибке" и желании вернуться домой.