Попытка жителя Техаса обойти систему проверки билетов завершилась крахом, и он был арестован. Предположительно, 26-летний Виклифф Ив Флеризард пытался сесть на рейс авиакомпании Delta в Солт-Лейк-Сити без действительного билета, используя трюк, который больше подходил для кино о шпионаже.
Флеризард сделал фотографию посадочного талона другого пассажира на свой смартфон, предположительно, когда тот не смотрел. Затем, как утверждает представитель TSA, он использовал этот украденный снимок для прохождения контроля.
Он был пойман, когда у одинокой молодой пассажирки возникли проблемы при посадке. Сканирование ее билета показало, что она уже зарегистрирована на рейс. Запись с камеры наблюдения подтвердила, что Флеризард сделал фото ее телефона, вероятно, захватив посадочный талон.
Поведение Флеризарда на борту привлекло внимание экипажа. Он пытался открыть дверь отсека для аварийного оборудования, что вызвало беспокойство. Стюардессы также заметили, что он проводил слишком много времени в туалете.
Ситуация прояснилась, когда на полном рейсе не оказалось свободных мест. Флеризарда задержали при посадке, и он, по сообщениям, признался в своей "ошибке" и желании вернуться домой.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.