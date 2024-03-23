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Уникальные черты жизни в Российских дворах: взгляд голландского иммигранта

"Такого в Голландии нет": иностранец поделился впечатлениями от российских дворов

Туризм

Иммигрант, проживающий в России уже долгое время, описал особенности местных дворов, заметив, что подобного в Голландии не встретишь. Свои впечатления он изложил в своем персональном блоге под названием "Голландский в России" на платформе "Дзен".

"Такого в Голландии нет": иностранец поделился впечатлениями от российских дворов
Фото: Pravda.Ru

В первую очередь автор отметил присутствие пенсионерок, которые "всё видят" у подъездов.

"Однажды, когда мы гуляли с детьми, один из мальчиков решил покататься на велосипеде моего сына и забыл вернуть его на место. Бабушки подсказали, куда уехал мальчик. Они, действительно, в курсе всего!" — отметил голландец. Еще одной характерной особенностью российских дворов он назвал белье, которое даже в сильные морозы висит на верёвках, сушится.

"Я, конечно, не специалист в этом вопросе, но как может одежда высохнуть на морозе? Она ведь останется мокрой и просто замерзнет", — размышлял блогер. Кроме того, автор оценил оригинальность идеи украшения двора с помощью старых вещей.

"Например, старые шины от автомобилей, которые уже не подлежат эксплуатации. Я часто вижу их во дворах, особенно в маленьких городах", — рассказал он.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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