Отдых в апреле 2024: псков – лучший выбор среди бюджетных направлений в России

Названы бюджетные направления для отдыха в апреле

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В апреле 2024 года одним из наиболее доступных направлений для отдыха в России будет Псков. Это следует из данных, опубликованных газетой "Известия" и ссылки на исследование сервиса OneTwoTrip, специализирующегося на планировании путешествий.

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Перелет в Псков в одну сторону обойдется примерно в 4,5 тысячи рублей, а проживание в этом городе стоит около 2,5 тысячи рублей в сутки. Также отмечается относительная доступность цен в Тамбове: билеты на самолет туда стоят около 4,7 тысячи рублей, а проживание в гостинице обойдется примерно в 2,7 тысячи рублей за сутки. На третьем месте по доступности оказался Архангельск, куда можно добраться за примерно 6,6 тысячи рублей, а забронировать жилье там стоит около 1,8 тысячи рублей.

Среди зарубежных направлений наиболее доступными оказались Белоруссия, Армения и Узбекистан. Цены на билеты в эти страны из России варьируются от 5 тысяч до 13 тысяч рублей, а стоимость проживания в гостиницах колеблется от 2,5 тысячи до 6 тысяч рублей.