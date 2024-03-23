В апреле 2024 года одним из наиболее доступных направлений для отдыха в России будет Псков. Это следует из данных, опубликованных газетой "Известия" и ссылки на исследование сервиса OneTwoTrip, специализирующегося на планировании путешествий.
Перелет в Псков в одну сторону обойдется примерно в 4,5 тысячи рублей, а проживание в этом городе стоит около 2,5 тысячи рублей в сутки. Также отмечается относительная доступность цен в Тамбове: билеты на самолет туда стоят около 4,7 тысячи рублей, а проживание в гостинице обойдется примерно в 2,7 тысячи рублей за сутки. На третьем месте по доступности оказался Архангельск, куда можно добраться за примерно 6,6 тысячи рублей, а забронировать жилье там стоит около 1,8 тысячи рублей.
Среди зарубежных направлений наиболее доступными оказались Белоруссия, Армения и Узбекистан. Цены на билеты в эти страны из России варьируются от 5 тысяч до 13 тысяч рублей, а стоимость проживания в гостиницах колеблется от 2,5 тысячи до 6 тысяч рублей.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.