Специалисты выяснили, куда россияне собираются в отпуск на весенние каникулы. Калининград оказался одним из пяти наиболее востребованных направлений для отдыха с детьми в это время.
По данным аналитиков из "Твил.ру", стоимость отдыха в Калининграде составляет 3444 рубля за 6 ночей. Этот город опережает по популярности Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Аналитики отмечают, что в 2024 году интерес россиян к весенним поездкам вырос на 22 % по сравнению с предыдущим годом.
Напомним, что ранее Калининград уже входил в тройку самых популярных городов России для весенних путешествий.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.