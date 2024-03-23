Отдых в Калининграде: идеальное направление для весенних каникул с детьми

Калининград в пятерке популярных направлений для отдыха с детьми весной

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты выяснили, куда россияне собираются в отпуск на весенние каникулы. Калининград оказался одним из пяти наиболее востребованных направлений для отдыха с детьми в это время.

Фото: Собственная работа by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

По данным аналитиков из "Твил.ру", стоимость отдыха в Калининграде составляет 3444 рубля за 6 ночей. Этот город опережает по популярности Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Аналитики отмечают, что в 2024 году интерес россиян к весенним поездкам вырос на 22 % по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, что ранее Калининград уже входил в тройку самых популярных городов России для весенних путешествий.