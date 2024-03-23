Отдых в Турции vs. России: где выгоднее и комфортнее провести отпуск

РСТ: Россия может конкурировать с Турцией в плане туризма

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сергей Шпилько, почетный президент Российского союза туриндустрии, высказывает мнение о превосходстве Турции в области соотношения цены и качества пляжного отдыха. Он отмечает, что в Турции продолжительность высокого сезона дольше, что в сочетании с выгодными тарифами на чартерные авиаперевозки, налоговыми льготами и инвестиционным климатом делает эту страну лидером в этой сфере. Однако Шпилько также отмечает преимущества России в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха.

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Он заявляет о намерении России начать конкурировать с Турцией в сфере туризма. Отмечается, что провести майские праздники в Турции может быть более экономически выгодным, чем в арендованном коттедже в Подмосковье. Шпилько указывает на привлекательность турецкого рынка для инвесторов благодаря льготному налогообложению.

Несмотря на привлекательность Турции, Шпилько подчеркивает, что количество российских туристов, отдыхающих в Краснодарском крае, значительно превышает их число в Турции, что свидетельствует о активном развитии туристической сферы в России.

Эксперт отмечает работу по улучшению инвестиционного климата в России, включая временную отмену НДС для гостиниц и туроператоров, а также необходимость развития системы "все включено", признавая наличие качественных гостиничных комплексов в стране.