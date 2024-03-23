Сергей Шпилько, почетный президент Российского союза туриндустрии, высказывает мнение о превосходстве Турции в области соотношения цены и качества пляжного отдыха. Он отмечает, что в Турции продолжительность высокого сезона дольше, что в сочетании с выгодными тарифами на чартерные авиаперевозки, налоговыми льготами и инвестиционным климатом делает эту страну лидером в этой сфере. Однако Шпилько также отмечает преимущества России в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха.
Он заявляет о намерении России начать конкурировать с Турцией в сфере туризма. Отмечается, что провести майские праздники в Турции может быть более экономически выгодным, чем в арендованном коттедже в Подмосковье. Шпилько указывает на привлекательность турецкого рынка для инвесторов благодаря льготному налогообложению.
Несмотря на привлекательность Турции, Шпилько подчеркивает, что количество российских туристов, отдыхающих в Краснодарском крае, значительно превышает их число в Турции, что свидетельствует о активном развитии туристической сферы в России.
Эксперт отмечает работу по улучшению инвестиционного климата в России, включая временную отмену НДС для гостиниц и туроператоров, а также необходимость развития системы "все включено", признавая наличие качественных гостиничных комплексов в стране.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.