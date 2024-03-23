Американская стюардесса подчеркнула, что в самолете столики и откинутые спинки кресел могут представлять опасность в случае чрезвычайных ситуаций. Она обсудила этот вопрос в интервью с Daily Star.
Ханна Тесоне, 23-летняя стюардесса, отметила, что пассажиры часто не соблюдают правила безопасности на борту самолета.
"Большинство ситуаций экстренной эвакуации возникают во время посадки и взлета, поэтому откидные кресла, сумки или столики могут помешать пассажиру быстро и безопасно покинуть ряд в случае чрезвычайной ситуации", — пояснила она.
Ранее фотография стюардессы известной российской авиакомпании в ее корпоративной униформе вызвала интерес у зарубежных пользователей социальных сетей. На снимке бортпроводница изображена в голубом платье без рукавов и белой рубашке.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.