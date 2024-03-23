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Опасности на борту: почему откидные столики в самолете могут быть риском в чрезвычайных ситуациях

Стюардесса рассказала об опасности откидных кресел и столиков в самолете

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Туризм

Американская стюардесса подчеркнула, что в самолете столики и откинутые спинки кресел могут представлять опасность в случае чрезвычайных ситуаций. Она обсудила этот вопрос в интервью с Daily Star.

Стюардесса рассказала об опасности откидных кресел и столиков в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio is licensed under CC BY-SA 2.0

Ханна Тесоне, 23-летняя стюардесса, отметила, что пассажиры часто не соблюдают правила безопасности на борту самолета.

"Большинство ситуаций экстренной эвакуации возникают во время посадки и взлета, поэтому откидные кресла, сумки или столики могут помешать пассажиру быстро и безопасно покинуть ряд в случае чрезвычайной ситуации", — пояснила она.

Ранее фотография стюардессы известной российской авиакомпании в ее корпоративной униформе вызвала интерес у зарубежных пользователей социальных сетей. На снимке бортпроводница изображена в голубом платье без рукавов и белой рубашке.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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