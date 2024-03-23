Открытие вкусового мира: почему татарский чак-чак завоевал сердца путешественников

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Чак-чак стал самым популярным деликатесом среди туристов

Туризм

Согласно исследованию сервиса tutu, татарский чак-чак считается наиболее популярным сладким блюдом среди путешественников. В опросе, в котором приняли участие три тысячи человек, 15% респондентов отдали предпочтение этому десерту в медовом сиропе.

Чак-чак стал самым популярным деликатесом среди туристов
Фото: Собственная работа by Pannet is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

На втором месте в списке находятся тульские пряники, за которые проголосовали 8,87% опрошенных. Третье место заняли конфеты московских кондитерских фабрик с результатом 6,9%.

Калининградский марципан занял четвертую позицию с результатом 6,87%, а на пятом месте оказались чурчхеле и рахат-лукум из Краснодарского края, набравшие 6,6%.

Также входят в топ-10 сибирское варенье из шишек (6,57%), коломенская пастила (6,17%), конфеты из Санкт-Петербурга (6,13%), алтайское варенье из кедровых шишек и кедровая халва (4,63%) и фрукты в шоколаде из Самары (4,6%).

Чак-чак представляет собой десерт из жареного теста в медовом сиропе и согласно легенде был придуман женой пастуха для свадьбы сына хана Волжской Булгарии с целью удивить гостей и обеспечить удобство перекуса, который можно было употреблять, не спешивая с лошади.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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