Открытие вкусового мира: почему татарский чак-чак завоевал сердца путешественников

Согласно исследованию сервиса tutu, татарский чак-чак считается наиболее популярным сладким блюдом среди путешественников. В опросе, в котором приняли участие три тысячи человек, 15% респондентов отдали предпочтение этому десерту в медовом сиропе.

Фото: Собственная работа by Pannet is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.