Летние бассейны в Москве: город курорт для жителей и туристов

Москва станет городом-курортом

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом в Москве откроется 23 открытых бассейна на обустроенных пляжных территориях, что на 8 больше, чем в предыдущем году. Эту информацию поделился мэр столицы, Сергей Собянин, в своем персональном блоге.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ is licensed under лицензии на Атрибуцию 4.0.

В рамках проекта "Лето в парках" к уже существующим пляжным зонам в парках Митино, Ходынское поле, 50-летия Октября, Сокольники и Красная Пресня добавятся новые площадки в парках Измайловский, Дубки и им. Юрия Лужкова.

Открытые бассейны стали своеобразной изюминкой столичных зон отдыха. Например, на Северном речном вокзале их насчитывается 4, где одновременно могут находиться до 900 посетителей. Ещё 5 бассейнов, вмещающих 2,5 тысячи человек, расположены в пляжном клубе Dream Beach Club рядом с парком "Остров мечты". Температура воды поддерживается на уровне 25-29 градусов. Пляжные зоны оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми. Кроме того, здесь есть кафе, детские игровые площадки, спортивные площадки и, в некоторых местах, концертные площадки.

"Летние бассейны — это прекрасная идея. Мы продолжим развивать Москву как город-курорт в интересах москвичей и туристов", — отметил Сергей Собянин в своем блоге.